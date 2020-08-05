Эксперты перечислили опасности при просмотре фильмов на пиратских сайтах

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Стало известно, какие основные опасности ждут российских пользователей при просмотре фильмов с пиратских сайтов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение экспертов.

По актуальным данным, в период ограничений россияне стали больше времени проводить в Интернете. При этом многие российские пользователи смотрят фильмы на пиратских ресурсах.

"Под видом такого контента распространяют рекламные и вредоносные программы: добавляют их в файлы с названиями популярных шоу, а также используют известные бренды для проведения фишинговых атак", – пояснил эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов.

Специалист отметил, что вредоносные программы позволяют злоумышленникам удалять или блокировать данные на устройствах, красть пароли. Кроме того, под угрозой распространения оказывается любая информация, имеющаяся в гаджете.

По мнению консультанта Центра информбезопасности компании Инфосистемы Джет Александра Гона, пиратские сайты под предлогом оформления пробного периода могут получить от пользователя данные соцсетей, паспортные данные или банковской карты. В этом случае пострадавший гражданин может столкнуться с шантажом и вымогательством.

"Идеально, если пользователи имеют антивирус на всех своих устройствах", – заявил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Если сайт для просмотра видео просит дополнительно установить Flash Player, то подобному ресурсу не стоит доверять, считает техдиректор Qrator Labs Артем Гавриченков.

"Ни в коем случае никакие файлы, включая файлы приложений, а также файлы, заявленные как видео или документы, скачивать с таких сайтов нельзя", – отметил он.

Директор управления информтехнологий ESET Russia Руслан Сулейманов напомнил, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

"Просмотр контента на пиратских ресурсах означает, что вы можете поделиться с киберпреступниками своими персональными данными или, с большей долей вероятности, поймать какой-нибудь вредонос на свой девайс. Рекомендация здесь может быть только одна: не пользуйтесь пиратскими ресурсами, используйте легальный контент", – подытожил он.

Ранее специалисты заявили, что почти четверть пиратских сайтов потенциально опасны для пользователей. Во время исследования было проанализировано свыше 3 100 русскоязычных сайтов.