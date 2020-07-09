Число краж с карт через фейковые интернет-магазины выросло в шесть раз

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За время пандемии количество краж денег с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз, сообщает газета "Известия".

Согласно исследованию Group-IB, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 подобных атак. Для сравнения: в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков таких инцидентов. Средний чек одного перевода в пользу мошенников составляет более 7 тысяч рублей.

Злоумышленники создают безымянные онлайн-площадки для продажи ходовых товаров, к примеру санитайзеров и масок, либо подделывают сайты крупных интернет-ритейлеров. На этих сайтах для человека, покупающего товары или услуги, отображается платежная форма, по факту же совершается операция по переводу средств на карту мошенника.

В банках сообщают, что наблюдают такую тенденцию с начала года. Многие связывают ее с повышением спроса в условиях коронавируса на сервисы курьерской доставки и товары на интернет-площадках. В Group-IB объясняют рост количества таких махинаций с бурным развитием онлайн-торговли во время пандемии.

Ранее банки заявили о введении новой защиты при переводе денег. Теперь для совершения такой операции не нужно будет пользоваться кодом из СМС или push-уведомлением.

Поскольку звонки от имени банка с требованием сообщить присланный в сообщении код является одной из наиболее распространенных схем мошенничества, специалисты разработали новую технологию для подтверждения транзакций. Делать это предлагается с помощью аналога электронной подписи, что позволяет снизить число хищений средств при помощи методов социальной инженерии.