Банки вместо СМС-паролей ввели новую защиту для переводов денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Банки ввели новую защиту при переводе денег. Теперь для совершения такой операции не нужно будет пользоваться кодом из СМС или push-уведомлением, сообщает газета "Известия".

Поскольку звонки от имени банка с требованием сообщить присланный в сообщении код является одной из наиболее распространенных схем мошенничества, специалисты разработали новую технологию для подтверждения транзакций. Делать это предлагается с помощью аналога электронной подписи, что позволяет снизить число хищений средств при помощи методов социальной инженерии.

"Сейчас пароль приходит в коротком сообщении, которое отображается в "шторке" уведомлений и не позволяет просмотреть детали операции. В случае использования мобильной подписи, увидев, что деньги перечисляются на счет незнакомого физлица, клиент, скорее всего, остановится", – объяснил действие предложенной технологии гендиректор SafeTech Денис Калемберг.

Однако в полной мере обезопасить себя от мошенничества при использовании аналога электронной подписи невозможно. В финансовых организациях выразили опасение о том, что злоумышленники нередко слишком сильно втираются в доверие к клиентам, результатом чего являются раскрытые личные данные.

Ранее россиян предупредили о возможном росте атак на банковские счета. Эксперты предупредили, что в стране не исключен рост случаев мошенничества с использованием поддельных банковских приложений.

Специалисты информационной безопасности объясняют, что в период самоизоляции банки работают дистанционно, из-за чего выросло число скачиваний приложений кредитных организаций. В то же время появились фейковые программы, через которые мошенники могут перехватывать сообщения с платежными данными, логины, пароли для авторизации и переводить деньги на подложные счета.