Эксперт рассказал, как не остаться без денег при оплате через интернет

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Директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказал о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при оплате покупок в интернете. По его словам, есть риск остаться без денег на карте и товара, передает агентство "Прайм".
Эксперт сообщил, что на компьютере или мобильном телефоне должен быть хороший антивирус, который надо периодически обновлять. "Он может остановить от перехода на подозрительный сайт. Перед покупкой стоит прочитать отзывы о товаре и продавце на сторонних сайтах, могут выясниться неприятные подробности относительно качества продукции и сроков доставки", – уточнил Мясоедов.
Важно, чтобы покупки совершались людьми только на проверенных сайтах, подчеркивает директор компании "Интеллектуальный резерв". "Иногда сайты мошенников отличаются лишь на одну букву, вводя клиента в заблуждение", – объясняет Мясоедов.
Помимо того, стоит платить за товар лишь при получении, в случае доставки курьером, проверив содержимое и покупку. В ситуации, если такая возможность отсутствует, надо использовать карту банка, куда не начисляют зарплату.
Ранее стало известно, что в России появилась новая схема мошенничества с ваучерами за отмененные авиарейсы.
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