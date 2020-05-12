В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

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В России появился новый вид мошенничества с получением кредитных историй на фальшивых сайтах. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на информацию директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова.

По словам специалиста, появление мошенников в данной сфере обусловлено большой популярностью услуг по получению кредитной истории. В среднем россияне ежемесячно делают сотни тысяч подобных запросов в Сети. Многие граждане попадают на фальшивые сайты, где им предлагают быстро и недорого получить кредитную историю.

"Для этого надо заполнить форму со своими данными и перечислить деньги – всего 299 рублей. Многие предлагают ее (кредитную историю/ – Прим. ред.) улучшить, но это будет стоить дороже – от 10 тысяч до 300 тысяч рублей", – рассказал Волков.

По данным издания, в марте текущего года число обращений россиян на фальшивые сайты для получения кредитной истории возросло на 70 процентов по сравнению с февралем. Так, на ложные страницы в Сети зашли 83,6 тысячи жителей РФ.

По мнению эксперта, такой рост обусловлен падением доходов граждан, а также востребованностью кредитных каникул, возможность которых ввело государство в качестве одной из мер помощи на фоне пандемии COVID-19.

В свою очередь, в Банке России напомнили, что кредитную историю можно получить абсолютно бесплатно два раза в год.

"Обрабатывать и предоставлять сведения из кредитных историй могут только организации, которые включены в государственный реестр бюро кредитных историй, размещенный на сайте Банка России", – отметили в пресс-службе ЦБ.

По актуальным данным, в списке находятся 10 организаций.

Ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как распознать телефонного мошенника. По его мнению, наиболее уязвимые слои населения для жуликов – это пожилые люди.