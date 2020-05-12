В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

04:39
Фото: depositphotos/OleGunnar
В России появился новый вид мошенничества с получением кредитных историй на фальшивых сайтах. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на информацию директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова.
По словам специалиста, появление мошенников в данной сфере обусловлено большой популярностью услуг по получению кредитной истории. В среднем россияне ежемесячно делают сотни тысяч подобных запросов в Сети. Многие граждане попадают на фальшивые сайты, где им предлагают быстро и недорого получить кредитную историю.
"Для этого надо заполнить форму со своими данными и перечислить деньги – всего 299 рублей. Многие предлагают ее (кредитную историю/ – Прим. ред.) улучшить, но это будет стоить дороже – от 10 тысяч до 300 тысяч рублей", – рассказал Волков.
По данным издания, в марте текущего года число обращений россиян на фальшивые сайты для получения кредитной истории возросло на 70 процентов по сравнению с февралем. Так, на ложные страницы в Сети зашли 83,6 тысячи жителей РФ.
По мнению эксперта, такой рост обусловлен падением доходов граждан, а также востребованностью кредитных каникул, возможность которых ввело государство в качестве одной из мер помощи на фоне пандемии COVID-19.
В свою очередь, в Банке России напомнили, что кредитную историю можно получить абсолютно бесплатно два раза в год.
"Обрабатывать и предоставлять сведения из кредитных историй могут только организации, которые включены в государственный реестр бюро кредитных историй, размещенный на сайте Банка России", – отметили в пресс-службе ЦБ.
По актуальным данным, в списке находятся 10 организаций.
Ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как распознать телефонного мошенника. По его мнению, наиболее уязвимые слои населения для жуликов – это пожилые люди.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: