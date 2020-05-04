Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника

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Стало известно, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников. Об этом в интервью РИА Новости рассказал эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Дмитрий Янин.

По его мнению, в период пандемии вероятность звонков от мошенников доверчивым гражданам может возрасти. В этой связи Янин посоветовал воздержаться от разговоров с сотрудниками call-центра банков. Он отметил, что служба безопасности, как правило, занимается более серьезными делами, чем проверка списания по картам.

"Как только услышите, что с вами говорит представитель банка, сразу сбрасывайте звонок. Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности", – поделился Янин.

Если разговор все же состоялся, специалист советует не называть номера карт и коды. Кроме того, не стоит вводить эти данные на непроверенных сайтах.

Янин добавил, что наиболее уязвимые слои населения для жуликов – это пожилые люди. Защитить их может помочь установка лимита по операциям по карте. Специалист отметил, что данная услуга является бесплатной.

"Такие ограничения позволят вам защититься от списания на большие суммы. То есть, если вы станете жертвой мошенничества, вы потеряете не всю сумму, которая есть на карте, а только в рамках установленного лимита", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось о появлении нового способа хищения денег со счетов. Так, мошенники предлагают "спасти" деньги, переведя их на некий "безопасный" счет.