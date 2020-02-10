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Общество

09:02

Мошенники нашли новый способ хищения денег со счетов

общество безопасность финансы

Фото: depositphotos/Amaviael

Злоумышленники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян. Сотрудники нелегальных колл-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), вызывающий больше доверия, чем прежний, сообщает газета "Известия".

Если прежде преступники "маскировались" под службу безопасности банка и сообщали о блокировке счета в связи с подозрительной транзакцией, то сейчас они задают вопросы о том, в каком отделении и когда человек планирует закрыть счет. Этот вопрос злоумышленники объясняют тем, что банк якобы получил заявление на проведение этой операции.

Звонящий предлагает "спасти" деньги, переведя их на некий "безопасный" счет. Однако возможным это станет, только если клиент назовет свои персональные данные для перевода денег.

Ранее в ЦБ сообщили, что мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера кол-центров банков. С начала года на блокировку отправлено 4 936 телефонных номеров, среди которых номера мобильных операторов и номера с кодом 8-800, задействованные в мошеннических СМС-рассылках.

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