В России появилась новая схема мошенничества с ваучерами за отмененные авиарейсы

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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Она связана с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.

Мошенническая схема нацелена на граждан, которые купили билеты на самолет, но не смогли улететь из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Злоумышленники звонят таким пассажирам, представляясь сотрудниками авиакомпаний, и сообщают о новой услуге, предполагающей покупку ваучера. В случае если человек отказывается его приобретать и просит вернуть деньги, ему предлагают урегулировать вопрос за "вознаграждение".

После этого лжесотрудники компании-перевозчика запрашивают данные банковской карты для списания некоей суммы и просят назвать код, отправленный на телефон. Таким образом злоумышленники получают доступ к данным карточки.

Ранее в "Аэрофлоте" рассказали о правилах использования ваучеров при возврате билетов. Сообщалось, что клиенты получат сертификат, номинал которого будет соответствовать сумме оплаченной провозной платы. Воспользоваться им можно будет в течение 3 лет с даты рейса по первоначальному билету.

Также известно, что в Госдуме выразили готовность поддержать законопроект, позволяющий не возвращать пассажирам деньги за билеты при условии предложения альтернативных способов возврата средств, таких как перевод денег на личный счет для покупки нового билета или выдача ваучера на будущую поездку.