Россиян предупредили о возможном росте атак на банковские счета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты ожидают рост случаев мошенничества с использованием поддельных банковских приложений, сообщает газета "Известия".

Специалисты информационной безопасности объясняют, что в период самоизоляции банки работают дистанционно, из-за чего выросло число скачиваний приложений кредитных организаций. В то же время появились фейковые программы, через которые мошенники могут перехватывать сообщения с платежными данными, логины, пароли для авторизации и переводить деньги на подложные счета.

Преступники размещают фишинговые приложения под видом какой-либо финансовой организации в интернете и дают ссылки на их скачивание. Это может происходить через письма по электронной почте, в СМС, в рекламе в поисковике.

Поддельные сервисы Сбербанка и Альфа-Банка запрашивают доступ к "просмотру и контролю экрана", местоположению, чтению СМС и хранилищу файлов. После этого иконка остается на экране телефона, но сама программа не открывается и удалить ее нельзя.

Замдиректора департамента информбезопасности банка "Открытие" Илья Сулоев отметил, что основной причиной кражи денег таким способом становится невнимательность клиентов к контенту и поставщику загружаемых приложений. Основные способы защиты от подобных мошенничеств – развитие антифрод-систем в банках и повышение осведомленности граждан.

Директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказал о мерах предосторожности, которые следует соблюдать при оплате покупок в интернете. Эксперт обратил внимание, что на компьютере или мобильном телефоне должен быть хороший антивирус, который надо периодически обновлять. Важно, чтобы покупки совершались людьми только на проверенных сайтах, подчеркивает Мясоедов.

Помимо того, нужно платить за товар только при получении, в случае доставки курьером, проверив содержимое и покупку. Если это невозможно, надо использовать карту банка, куда не начисляют зарплату.