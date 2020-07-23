Почти четверть пиратских сайтов опасны для пользователей – Group-IB

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти на 23% русскоязычных сайтах, где публикуется пиратский аудиовизуальный контент, есть вирусы. Данные порталы опасны для пользователей, ссылается ТАСС на исследование Group-IB.

Во время пандемии компания изучила свыше 3 100 русскоязычных сайтов, где можно найти пиратские копии музыки. В частности, специалисты искали вирусы, а также другие уязвимости на порталах.

"По итогам проверки выявлено, что до 23% пиратских ресурсов представляют опасность для пользователей. Причем суммарная посещаемость опасных ресурсов в марте достигала 76,8 миллиона посещений в месяц", – говорится в отчете Group-IB.

В ходе мониторинга также стало известно, что больше всего сайтов находится в доменной зоне .RU.

Эксперты обратили внимание, что только 6% интернет-ресурсов с пиратским контентом безопасны, 71% не имеют подтвержденных угроз. На последних, как уточняется, есть уязвимости, в результате которых мошенники могут получить доступ к данным пользователем.

"Регистрация пиратского ресурса в доменной зоне .RU является более простой и понятной для новичков, хоть и сопряжена с целым рядом юридических рисков", – рассказывают в Group-IB.

Ранее специалисты предупредили о поддельных сайтах, где продавали билеты на поезд. Примерно полгода действовал сайт по продаже билетов на "Сапсан". Его посетителей привлекала стоимость заказа, которая была вдвое дешевле.