Вице-губернатор Забайкалья заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО

Фото: instagram.com/vanchikova_ayagma
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова в своем аккаунте Instagram опубликовала информацию о том, что ее дочь травят из-за поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Она также не подтвердила слухи, согласно которым ее дочь будет обучаться в рамках целевого набора. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что учеба дочери Ванчиковой будет финансироваться за счет будущего работодателя, которым выступила администрация Агинского Бурятского округа.
"То, о чем муссируется, целевой договор, что это платный договор, это абсолютно не так. …Обучение абсолютно бесплатное. Никто ни с какого уровня, кто-то предполагает, что из бюджета субъекта платят, кто-то предполагает из муниципального бюджета, все это вранье", – заявила Ванчикова.
Чиновница также отметила, что ее дочь получила две медали за успехи в учебе в школе, что у нее много наград за участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Кроме этого, Ванчикова поделилась, что ее дочь сдала ЕГЭ на 94 и 98 баллов в резервные дни, несмотря на заражение коронавирусом перед основными датами сдачи.
"Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах. Конечно же, огорчает не только меня, но и прежде всего мою дочь, которая невольно стала участником такого гонения против нее и против всей семьи", – высказалась Ванчикова в видео, размещенном в ее аккаунте.
Ранее в Госдуме поддержали инициативу ужесточить наказание за травлю в интернете. Госдума проводит большую работу, направленную на ограничение доступа к сайтам противоправного характера, но все чаще именно в социальных сетях они сталкиваются со случаями оскорблений и угроз.
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