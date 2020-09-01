Вице-губернатор Забайкалья заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО

Фото: instagram.com/vanchikova_ayagma

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова в своем аккаунте Instagram опубликовала информацию о том, что ее дочь травят из-за поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Она также не подтвердила слухи, согласно которым ее дочь будет обучаться в рамках целевого набора. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что учеба дочери Ванчиковой будет финансироваться за счет будущего работодателя, которым выступила администрация Агинского Бурятского округа.

"То, о чем муссируется, целевой договор, что это платный договор, это абсолютно не так. …Обучение абсолютно бесплатное. Никто ни с какого уровня, кто-то предполагает, что из бюджета субъекта платят, кто-то предполагает из муниципального бюджета, все это вранье", – заявила Ванчикова.

Чиновница также отметила, что ее дочь получила две медали за успехи в учебе в школе, что у нее много наград за участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Кроме этого, Ванчикова поделилась, что ее дочь сдала ЕГЭ на 94 и 98 баллов в резервные дни, несмотря на заражение коронавирусом перед основными датами сдачи.

"Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах. Конечно же, огорчает не только меня, но и прежде всего мою дочь, которая невольно стала участником такого гонения против нее и против всей семьи", – высказалась Ванчикова в видео, размещенном в ее аккаунте.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу ужесточить наказание за травлю в интернете. Госдума проводит большую работу, направленную на ограничение доступа к сайтам противоправного характера, но все чаще именно в социальных сетях они сталкиваются со случаями оскорблений и угроз.

