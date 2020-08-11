Против создателя проекта "Омбудсмен полиции" возбуждено еще семь уголовных дел

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Тюленева.

Он рассказал, что шесть уголовных дел заведены по статье "Оскорбление представителя власти" на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте". Также Воронцов обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов.

31 июля суд продлил арест Владимиру Воронцову до 6 ноября. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. В СК считают, что при более мягкой мере пресечения Воронцов может продолжить заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелям.

Столичная полиция ранее уже завела на Воронцова несколько уголовных дел за вымогательство, незаконный оборон порнографических материалов, оскорбление представителя власти и клевету. Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей, и чьи обнаженные фото якобы затем опубликовал в Сети.

Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины. Следствие полагает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей за непубликацию откровенного видео, а снимки порнографического характера второй выложил в интернете.