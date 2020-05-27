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Мосгорсуд признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги.

"Суд оставил постановление Тверского суда без изменений и отклонил апелляционные жалобы", – передает РИА Новости слова адвоката Воронцова.

Известно, что на заседании присутствовали участники процесса, однако слушателей и журналистов в зал суда не пустили из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Владимир Воронцов был арестован в связи с появившимися сведениями о вымогательстве 300 тысяч рублей у сотрудника полиции. До этого он стал фигурантом уголовного дела в связи с фейком о коронавирусе, который появился в группе "Омбудсмен полиции".

Также сообщалось, что был арестован администратор паблика Игорь Худяков. Его заключили под стражу на два месяца по подозрению в распространении материалов порнографического характера.