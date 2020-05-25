Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" Худякова

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Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков был арестован на два месяца по подозрению в распространении материалов порнографического характера. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассматривалось в Тверском суде Москвы.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Худякову на два месяца. Он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору")", – заявили в суде.

Ранее основатель паблика Владимир Воронцов был арестован в связи с появившимися сведениями о вымогательстве им 300 тысяч рублей у сотрудника полиции.

