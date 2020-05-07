В Москве за вымогательство задержан создатель проекта "Омбудсмен полиции"

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщает ТАСС.

В правоохранительные органы обратился бывший сотрудник московской полиции. По его словам, в октябре 2017 года Воронцов требовал у него 300 тысяч рублей за нераспространение в социальных сетях фотографий личного характера.

На тот момент еще действующий сотрудник полиции отказался, и вскоре дискредитирующие фотографии появились в группе, которую курировал подозреваемый.

Мещанский суд Москвы ранее отправил под арест оперуполномоченного по ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни за взятку в 1 миллион рублей.