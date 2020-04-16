Суд арестовал оперативника Московской областной таможни по делу о взятке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Мещанский суд Москвы отправил под арест оперуполномоченного по ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни Юрия Князева. Он был задержан по подозрению в получении крупной взятки, передает ТАСС.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании ареста в отношении Князева Ю. Н. на срок до 13 июня", – сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Известно, что Князев получил 1 миллион рублей от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление товарных партий.

Отмечается, что фигуранту дела грозит наказание до 15 лет лишения свободы и штраф от 1 до 3 миллионов рублей. Посреднику арестованного также было предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что Юрия Князева задержали в Москве за крупную взятку. Ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения было направлено в Мещанский районный суд столицы.