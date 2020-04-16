В Москве за крупную взятку задержали оперативника Московской областной таможни

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни Юрия Князева.

Отмечается, что оперативник был задержан в рамках дела об особо крупной взятке.

"В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Князева Юрия Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее в Подмосковье был задержан полковник Росгвардии по подозрению в вымогательстве у предпринимателя около 20 миллионов рублей. В настоящий момент разбирательство ведется совместно с правоохранительными органами.