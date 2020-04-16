В Красноярске задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на школу

Фото: скриншот с видео ФСБ РФ

ФСБ России задержала в Красноярске 14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на школу. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", – объявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранительных органов, у подростка изъяли обрез охотничьего ружья с патронами и, предположительно, самодельные взрывные устройства. Кроме того, для дальнейшего изучения сотрудники ФСБ забрали личные средства связи и дневники подозреваемого.

