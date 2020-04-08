Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве у мужчины 500 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

В полицию обратился житель дома на Волгоградском проспекте. Он рассказал, как увидел драку между несколькими мужчинами, одного из участников потасовки впоследствии увезли на машине.

После этого в полицию пришел 38-летний мужчина. Он заявил, что возле дома к нему подъехала машина, из которой вышли неизвестные. Под угрозой физической расправы они посадили его в автомобиль, отвезли в подмосковный лесопарк.

Там они, угрожая похожим на нож предметом, потребовали перевести на их счет 500 тысяч рублей. Потерпевший пообещал сделать это дома, после чего преступники отпустили его, похитив две тысячи рублей.

В Москве были задержаны подозреваемые – приезжие из ближнего зарубежья 30 и 32 лет. Оказалось, что потерпевший получил крупную сумму денег от продажи своей квартиры, о чем могли знать злоумышленники.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, мужчин арестовали. Устанавливаются их соучастники.

В феврале был задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве 800 тысяч рублей у главы городского округа Королев. СМИ уточняли, что им оказался автор одного из телеграм-каналов.

Он требовал выплаты, угрожая распространить в интернете компрометирующие сведения. Подозреваемого задержали при передаче денег.