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Общество

20 января, 17:03

В Москве женщина подозревается в вымогательстве почти 2 млн руб за ложный аборт

происшествия общество

Фото: depositphotos/daksel

В Москве полицейские задержали женщину, которая, предположительно, вымогала 1,7 миллиона рублей у своего бывшего любовника из-за якобы прерванной беременности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы столичного главка МВД.

Сообщается, что в УВД по ВАО обратился местный житель, который сообщил о вымогательстве. Потерпевший рассказал, что после прекращения отношений бывшая возлюбленная начала угрожать ему несуществующей беременностью. Она утверждала, что якобы сделала аборт на большом сроке и это вызвало тяжелое осложнение. Теперь ей якобы требуется дорогостоящее лечение, деньги на которое (1,7 миллиона рублей) она и потребовала у мужчины.

Потерпевший передал женщине деньги, но потом узнал, что беременности не было, его обманули, и обратился в полицию.

Полицейские смогли задержать подозреваемую на Зеленом проспекте.

В отношении 28-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Вымогательство". На данный момент с подозреваемой взята подписка о невыезде.

Ранее стало известно о задержании семерых подозреваемых по делу секты "бога Кузи", среди которых была и жена "бога Кузи" скрипачка Анастасия Чеботарева. Всех фигурантов дела обвиняют в мошенничестве. Согласно материалам дела, подсудимые похищали деньги у потерпевших под предлогом строительства храма и проведения обрядов.

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