Суд арестовал жену "бога Кузи" за хищение 15 млн рублей

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин

Тверской суд столицы арестовал заслуженную артистку России Анастасию Чеботареву по делу о хищении более 15 миллионов рублей в составе секты "бога Кузи", передает РИА Новости. Женщина несколько лет находилась в федеральном розыске.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия. Адвокат заявила, что Чеботарева страдает эпилепсией и у нее опухоль головного мозга. Она предложила домашний арест на квартире уже отбывшей наказание по делу Жанны Фролушкиной.

Прокурор возразил. Он добавил, что это квартира, в которой проходили незаконные действия.

Позднее суд рассмотрит ходатайство об аресте Ирины Шевченко и Владимира Кучера. Еще четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

17 января стало известно о задержании семерых подозреваемых по делу секты "бога Кузи". Среди задержанных была и жена "бога Кузи" скрипачка Анастасия Чеботарева. Ее, как и других подозреваемых, обвиняют в мошенничестве. По информации следствия, занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности они похитили свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших.

Андрея Попова и его последователей задержали в 2015 году. Сначала в числе подсудимых оказались пять сообщниц: Жанна Фролушкина, Надежда Розанова, Галина Маркевич, Мария Розанова и Екатерина Грехова. Но суд прекратил их уголовное преследование за истечением сроков давности в январе 2018 года. Попова в 2018-м приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Согласно материалам следствия, в сентябре 2007 года он создал в Москве религиозное объединение. Выяснилось, что подсудимые похищали деньги у потерпевших, объясняя это необходимостью проведения обрядов.