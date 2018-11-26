Осужденную сообщницу "бога Кузи" освободили в зале суда

Мосгорсуд 26 ноября освободил последовательницу секты "бога Кузи" Галину Маркевич, которая была осуждена за мошенничество. Ее отпустили в зале суда, передает телеканал Москва 24.

По решению судьи приговор был изменен, а срок содержания под стражей зачтен из расчета один день содержания под стражей за полтора дня колонии. Всем остальным фигурантам дела суд также зачел срок содержания под стражей, однако приговор оставил без изменений.

В апелляционных жалобах адвокаты ссылались на то, что в России свобода вероисповедания и организация Андрей Попова, который известен как "бог Кузя", не была сектой. Защитники настаивали, что денежные средства последовательницы Попова получили в качестве пожертвований и вознаграждения за работу. По их словам, прихожане добровольно сдавали деньги на строительство храма.

"Статья, инкриминируемая моему подзащитному, подразумевает создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. Факт насилия или причинения вреда здоровью потерпевшим так и не был установлен", – отметила адвокат "бога Кузи", добавив, что у него выявлен ряд заболеваний, в том числе атрофия зрительного нерва и катаракта.

В июле текущего года Пресненский суд Москвы приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Остальные подсудимые, включая Маркевич, получили от четырех лет девяти месяцев до четырех лет 11 месяцев колонии общего режима.

Фигуранты дела под предлогом религиозных обрядов похитили денежные средства на сумму свыше семи миллионов рублей. В столичных квартирах пособников Попова нашли и изъяли деньги, специфическую литературу и экзотических животных. Там же нашли компьютеры и тетради с "бухгалтерскими записями". Сам "бог Кузя" и его сообщники все отрицают.