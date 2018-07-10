10 июля, 19:52
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Прокурор попросил суд приговорить к семи годам лишения свободы лидера секты Андрея Попова, именующего себя "богом Кузей". Дело рассматривает Пресненский суд, сообщает телеканал Москва 24.
"Прошу назначить Попову семь лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года", – сказал прокурор. Гособвинитель также попросил назначить другим фигурантам сроки от пяти до шести лет. По его словам, их вина полностью доказана.
Как отметил прокурор, Попов воспользовался доверием священников Русской православной церкви. Он получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях, а позднее создал объединение "бог Кузя", проводя идеологическую обработку участников. Обряды секты сопровождались противоправными действиями, допускали насилие над непослушными участниками. По данным обвинения, Попов наносил от 100 до 1,2 тысячи ударов потерпевшим, используя плетку, резиновый тапок или руки.
Прокурор попросил приговорить "бога Кузю" к семи годам лишения свободы
10 июля проходят прения сторон по делу "бога Кузи" и его сообщников. Их обвиняют в мошенничестве, создании секты и участии в ней. Самому Попову вменяют руководство сектой.
Попов создал свою секту в сентябре 2007 года. Деятельность религиозной организации была связана с причинением вреда здоровью граждан. Ему помогали в руководстве несколько лиц, которым он сообщил о своих намерениях.
В московских квартирах пособников Попова нашли и изъяли деньги, специфическую литературу и экзотических животных. Также там нашли компьютеры и тетради с "бухгалтерскими записями".
Дело о создании секты отменили за истечением срока давности. Против троих фигурантов еще выдвинуты обвинения в мошенничестве на 7,3 миллиона рублей. Вину они не признают.
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