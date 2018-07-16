Суд приговорил "бога Кузю" к пяти годам колонии

16 июля, 18:55
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Пресненский суд Москвы признал Андрея Попова, известного как "бог Кузя", виновным в создании секты и мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимого приговорили к пяти годам колонии общего режима, передает Агентство "Москва".
"Назначить Попову наказание в виде пяти лет колонии общего режима", – огласила решение судья.
На скамье подсудимых также находились трое сообщниц Попова – Жанна Фролушкина, Надежда Розанова и Галина Маркевич, которым инкриминировали мошенничество. Им было назначено наказание от четырех лет девяти месяцев до четырех лет 11 месяцев колонии общего режима.
Также суд удовлетворил большинство исков от потерпевших на сумму более 2,5 миллиона рублей, однако не стал назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафов и ограничения свободы.
Ранее суд признал "бога Кузю" виновным, а прокурор попросил приговорить лидера секты к семи годам лишения свободы.
Троим предполагаемым сообщницам "бога Кузи" гособвинитель в качестве наказания запросила сроки в семь, шесть и пять лет колонии общего режима соответственно.
Подсудимые под предлогом религиозных обрядов похитили денежные средства на сумму свыше 7 миллионов рублей. В московских квартирах пособников Попова нашли и изъяли деньги, специфическую литературу и экзотических животных. Там же обнаружили компьютеры и тетради с "бухгалтерскими записями". Сам "бог Кузя" и его сообщники отрицают все обвинения.
Попова и его помощников задержали в сентябре 2015 года. Изначально на скамье подсудимых оказались его последовательницы, обвиняемыми по делу проходили Мария Розанова и Екатерина Грехова, однако в январе этого года суд прекратил их уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения к ответственности.
По материалам следствия, в сентябре 2007 года Попов, провозгласивший себя "богом Кузей", создал на территории Москвы от имени церкви секту, обряды которой сопровождались противоправными действиями и допускали насилие над непослушными участниками.
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