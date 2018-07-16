Суд признал "бога Кузю" виновным

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Обвинительный приговор Андрею Попову, известному как "бог Кузя" вынес Пресненский суд Москвы. Позже судья огласит назначенное обвиняемому и другим подсудимым наказание.
"Попов создал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью", – приводит слова судьи Елены Абрамовой Агентство "Москва".
Как сообщалось ранее, прокурор попросил суд приговорить к семи годам лишения свободы лидера секты Андрея Попова, именующего себя "богом Кузей".
Гособвинитель также попросил назначить другим фигурантам сроки от пяти до шести лет. По его словам, их вина полностью доказана.
Как отметил прокурор, Попов воспользовался доверием священников Русской православной церкви. Он получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях, а позднее создал объединение "бог Кузя", проводя идеологическую обработку участников. Обряды секты сопровождались противоправными действиями, допускали насилие над непослушными участниками.
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