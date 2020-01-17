В Москве задержали семерых участников секты "бога Кузи"

Фото: ГУ МВД по Москве

Полицейские Москвы при участии сотрудников ФСБ России задержали участников секты Андрея Попова, который больше известен как "бог Кузя". Всего арестовано семь сектантов. Такую информацию Агентству "Москва" предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, следствием установлено, что организатор секты, который называл себя "бог Кузя", и его соучастники под предлогом сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших деньги. Их действия квалифицированы как мошенничество.

"В июле 2018 года лидер и три его соучастницы были признаны судом виновными в совершении указанных преступлений. Кроме того, в отношении семи участников материалы были выделены в отдельное производство, а сами они объявлены в федеральный розыск. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны. По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности было похищено свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших", – рассказала Волк.

Кроме того, она добавила, что четыре фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде, еще трое задержаны согласно статье 91 УПК РФ и на данный момент решается задача об избрании для них меры пресечения.

Напомним, что Андрей Попов и его последователи были задержаны осенью 2015 года. Сначала в числе подсудимых оказались пять сообщниц Попова: Жанна Фролушкина, Надежда Розанова, Галина Маркевич, Мария Розанова и Екатерина Грехова, но суд прекратил их уголовное преследование за истечением сроков давности в январе 2018 года.

Согласно материалам следствия, Андрей Попов, провозгласивший себя "богом Кузей", в сентябре 2007 года создал в Москве религиозное объединение. Правоохранительными органами было установлено, что подсудимые похищали деньги у потерпевших, объясняя свои действия необходимостью проведения обрядов.

Попов и его сообщники виновными себя не признали. Однако летом 2018 года "бог Кузя" был приговорен к пяти годам колонии общего режима за организации секты и мошенничество в особо крупном размере.