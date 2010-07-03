Следователи проверят данные о секте в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о деятельности секты в Москве.

Как сообщает пресс-служба СК по городу, сюжет о деятельности в столице псевдорелигиозного движения вышел в эфире федерального телеканала.

Там отмечалось, что организация проводит на съемных квартирах тренинги и арендует помещение детского центра, собирая денежные средства с участников.

Лидер движения связывается с участниками по видеосвязи и обещает вылечить от разных заболеваний. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Член Совета Федерации Елена Мизулина ранее анонсировала проект закона о защите людей от противоправной деятельности религиозных объединений.