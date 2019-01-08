Пакет законопроектов о защите граждан от сект планируют внести в Госдуму

Проект закона о защите людей от противоправной деятельности религиозных объединений, планируют внести в Госдуму весной 2019 года, передает Агентство "Москва".
О данной инициативе в ходе круглого стола, посвященного совершенствованию закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.
Она подчеркнула, что для любых деструктивных религиозных групп основной целевой аудиторией являются люди со слабой, неокрепшей психикой, люди, чье мировоззрение еще не сформировалось. В зоне риска дети и подростки.
Ранее Мизулина предложила наказывать соцсети за медленное удаление опасного контента, связанного с жестокостью и насилием. По ее мнению, действующие меры почти не работают, и она не "исключает уголовной ответственности" за такое промедление.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что будут блокировать группы в соцсетях, которые побуждают к насилию в школах.
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