Пакет законопроектов о защите граждан от сект планируют внести в Госдуму

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Проект закона о защите людей от противоправной деятельности религиозных объединений, планируют внести в Госдуму весной 2019 года, передает Агентство "Москва".

О данной инициативе в ходе круглого стола, посвященного совершенствованию закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

Она подчеркнула, что для любых деструктивных религиозных групп основной целевой аудиторией являются люди со слабой, неокрепшей психикой, люди, чье мировоззрение еще не сформировалось. В зоне риска дети и подростки.

Ранее Мизулина предложила наказывать соцсети за медленное удаление опасного контента, связанного с жестокостью и насилием. По ее мнению, действующие меры почти не работают, и она не "исключает уголовной ответственности" за такое промедление.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что будут блокировать группы в соцсетях, которые побуждают к насилию в школах.