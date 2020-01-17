В Роскачестве рассказали о мошенничестве через банкоматы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.

Среди опасностей, с которыми могут столкнуться пользователи банкоматов, эксперты назвали скриммеры – считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры, а также скрытые камеры.

Как говорится в материале на сайте Роскачества, появляется все больше мошенников, которые применяют методы социальной инженерии. Так, злоумышленники часто "забывают" карту в картоприемнике и обвиняют вытащившего ее из банкомата человека в краже денег с его счета. Также популярным способом мошенничества являются звонки из службы безопасности "банков".

Центр цифровой экспертизы Роскачества посоветовал россиянам пользоваться банкоматами, которые находятся внутри банков, поскольку мошенники не хотят попадаться на глаза сотрудникам. Также нужно подключить СМС-оповещение о проводимых транзакциях и установить ограничение на сумму снятия.

В конце ноября стало известно, что ущерб от киберпреступлений в отношении российских банков и их клиентов в России сократился на 85%. Злоумышленники переключились на иностранные финансовые организации.

Как выяснили эксперты по кибербезопасности, с середины 2018 года значительно сократился ущерб от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода. Объем хищений с троянов для компьютеров сократился на 89%, с помощью троянов для мобильных телефонов упал на 43%.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов. Антифрод-систему хотят создать при участии Национальной системы платежных карт. Кроме того, рассматривается возможность возвращать гражданам деньги со счетов мошенников без суда.

