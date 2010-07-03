Мошенники нашли новый способ кражи денег с карт

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Российские банки сообщили о новом способе мошенничества. Для кражи денег злоумышленники используют виртуальные онлайн-кошельки. Мошенники выбирают интернет-карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки, сообщает газета "Известия".

Как пишет издание, в 80% случаев мошенники, которым удается с использованием методов социальной инженерии украсть деньги с карты, переводят их на виртуальные карты онлайн-кошельков с помощью сервиса перечислений с карты на карту, а после украденные деньги обналичиваются с помощью физических банковских карт.

Например, жертва мошенников вводит данные физической карты, с которой хочет снять деньги, и сведения виртуального кошелька, куда она хочет положить их. Затем на номер телефона владельца приходит сообщение с кодом подтверждения. Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и представляются сотрудниками службы безопасности банка, а затем просят назвать им полученный код. После этого злоумышленники выводят украденные деньги на виртуальную карту.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты еще один новый вид мошенничества. Пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

Кроме того, кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей, отметил Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.