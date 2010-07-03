В России уменьшилось количество киберпреступлений

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Ущерб от киберпреступлений в отношении российских банков и их клиентов в России сократился на 85%. Злоумышленники переключились на иностранные финансовые организации. Об этом сообщает ТАСС.

Как выяснили эксперты по кибербезопасности, с середины 2018 года значительно сократился ущерб от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода. Объем хищений с троянов для компьютеров сократился на 89%, с помощью троянов для мобильных телефонов упал на 43%.

"Мошенники больше не используют СМС-канал для хищений, его заменил метод перевода с карты на карту, что привело к увеличению среднего размера хищения с 7 до 11 тысяч рублей", – отметили аналитики.

Ущерб от фишинга сократился на 65%. На эту цифру повлияло снижение количества активных групп, а также уменьшение среднего чека атаки. Из-за низкой экономической эффективности в этом сегменте осталось всего 11 активных групп из 26.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов. Антифрод-систему хотят создать при участии Национальной системы платежных карт. Кроме того, рассматривается возможность возвращать гражданам деньги со счетов мошенников без суда.

