Полиция проверяет факт угроз сыну Плющенко и Рудковской

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Сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу инициировали проверку по факту обращения Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Их 6-летнему сыну поступили угрозы в социальной сети, рассказал фигурист сайту Москва 24.

"7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным", – подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам специалиста, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в соответствии со статьями 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В среду, 13 ноября, стало известно, что Александру Плющенко, сыну знаменитого фигуриста, начала в соцсетях писать назойливая поклонница. Женщина угрожала ребенку и пыталась вымогать у него деньги. Евгений Плющенко и Яна Рудковская обратились в полицию по факту произошедшего.

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