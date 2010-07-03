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Москва 24

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Происшествия

17:49

Полиция проверяет факт угроз сыну Плющенко и Рудковской

происшествия

Фото: Агентство "Москва"

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу инициировали проверку по факту обращения Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Их 6-летнему сыну поступили угрозы в социальной сети, рассказал фигурист сайту Москва 24.

"7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным", – подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам специалиста, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в соответствии со статьями 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В среду, 13 ноября, стало известно, что Александру Плющенко, сыну знаменитого фигуриста, начала в соцсетях писать назойливая поклонница. Женщина угрожала ребенку и пыталась вымогать у него деньги. Евгений Плющенко и Яна Рудковская обратились в полицию по факту произошедшего.

Кибербуллинг – распространенное явление в условиях цифровизации общества. Согласно исследованию, наиболее распространенные причины этого явления – избалованность подростков и демонстрация жестокости в современных фильмах.

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