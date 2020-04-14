СК завел дело о фейке о коронавирусе в паблике "Омбудсмен полиции"

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике "Омбудсмен полиции". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СК, в социальной сети "ВКонтакте" от имени Владимира Воронцова была опубликована информация о том, что в одном из военных заведений в Санкт-Петербурге заставляют якобы делать утреннюю зарядку заболевших коронавирусом курсантов и офицеров.

Следователи уточнили, что в указанном заведении зараженных коронавирусом не выявлено. В связи с этим следователи посчитали данную информацию ложной и завели дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

На прошлой неделе Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусе. Речь шла о публикациях в интернете о массовом заражении российских военных в Сирии, а также о якобы принятом решении властей о продлении самоизоляции до 12 месяцев.

В России активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. Так, 6 апреля Генеральная прокуратура выявила фейки в пяти регионах России.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации, касающейся коронавируса. Согласно ему, обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.

