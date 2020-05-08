В Москве арестовали владельца паблика "Омбудсмен полиции" по делу о вымогательстве

17:56
Фото: телеграм-канал Baza
Тверской суд Москвы арестовал блогера Владимира Воронцова, создателя и администратора проекта "Омбудсмен полиции", передает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в инстанции.
Блогер обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей. Его судят по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство группы лиц").
Ранее в правоохранительные органы обратился бывший сотрудник ведомства и сообщил, что в октябре 2017 года Воронцов требовал у него 300 тысяч рублей за нераспространение в социальных сетях фотографий личного характера.
Потерпевший отказался выплатить требуемую сумму, после чего фотографии оказались в интернете. Воронцову было предъявлено обвинение по вышеуказанной статье.
Ранее Следственный комитет РФ завел уголовное дело по поводу фейка о коронавирусе, появившемся в группе, которой владеет Воронцов. В паблике появилась информация, что в одном из военных заведений в Санкт-Петербурге курсантов и офицеров, зараженных коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.
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