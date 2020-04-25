Полицейского задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице задержан сотрудник полиции и адвокат, которых подозревают во взяточничестве. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Следственном комитете (СК) по городу.

Уголовное дело о покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере возбуждено против следователя отдела ОМВД по району Марьино.

Адвокат обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, они должны были получить 500 тысяч рублей от участника судопроизводства за прекращение расследования.

В пятницу, 24 апреля, адвоката задержали в Москве при передаче денег. Также в течение нескольких часов задержали сотрудника МВД. Ведутся следственные действия.

Задержанный полицейский имеет звание старшего лейтенанта юстиции. Он будет уволен из органов внутренних дел и понесет установленное законом наказание, отметили в МВД.

Мещанский суд Москвы ранее отправил под арест оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Московской областной таможни за взятку в 1 миллион рублей.