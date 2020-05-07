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Происшествия

07 мая, 22:46

Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Воронцову предъявили обвинение

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Создателю интернет-страницы "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" Владимиру Воронцову предъявили обвинение в вымогательстве у бывшего полицейского крупной суммы денег. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение администратору паблика в социальных сетях, который задержан сотрудниками московской полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере", – заявил управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

В отношении автора "Омбудсмена полиции" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство"). Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Владимира Воронцова задержали в четверг, 7 мая. По версии следствия, он требовал у пострадавшего 300 тысяч рублей. В случае неповиновения он обещал распространить в Сети личные фотографии, что и произошло в действительности.

"Московский патруль": в столице задержали основателя "Омбудсмена полиции"

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