Владелец паблика "Омбудсмен полиции" привлечен по новому делу

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Основатель группы ВКонтакте "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов привлечен по еще одному делу, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичного управления МВД Владимира Васенина.

Дело было возбуждено после заявления женщины, которая сообщила, что ее интимные фото появились в социальных сетях. После проверки следователи установили, что Воронцов организовал распространение порнографии на данных интернет-площадках. Стало известно, что доступ к ним предоставлялся лишь участникам групп.

Васенин заявил, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ.

Ранее Воронцов был арестован в связи с появившимися сведениями о вымогательстве ими 300 тысяч рублей у сотрудника полиции. До этого он стал фигурантом уголовного дела в связи с фейком о коронавирусе, который появился в группе "Омбудсмен полиции".