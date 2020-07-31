Суд продлил арест "омбудсмена полиции" Воронцова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Суд продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова на три месяца, передает РИА Новости. Его взяли под стражу по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Воронцову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца – до 6 ноября 2020 года", – огласила решение судья Юлия Рудакова.

Следователь считает, что при более мягкой мере пресечения Воронцов может продолжить заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелям. Защита же просила суд изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест, поручительство или подписку о невыезде. За омбудсмена поручились телеведущая Ксения Собчак, политик Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Валерий Рашкин, журналист Илья Азар и другие.

Столичная полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел за вымогательство, незаконный оборон порнографических материалов, оскорбление представителя власти и клевету. Все они были переданы в ГСУ СК РФ по Москве. Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей, и чьи обнаженные фото якобы затем опубликовал в Сети.

Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины. Следствие полагает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей за непубликацию откровенного видео, а снимки порнографического характера второй выложил в интернете. Омбудсмена отправили в СИЗО до 6 июля. Вину он не признает, уголовное преследование называет расправой.

По эпизоду о распространении порнографии также был задержан помощник омбудсмена по паблику Игорь Худяков. Незадолго до окончания срока ареста его освободили из СИЗО, смягчив обвинение. По словам адвоката Максима Пашкова, его подзащитный не отрицал причастность к распространению снимков, но отвергает сговор с Воронцовым.