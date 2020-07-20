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Следствие отменило арест администратору проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

"В течение ближайшего времени Худяков будет освобожден из-под стражи. Мера пресечения отменена в связи с изменением объема обвинения", – сообщил адвокат.

В конце мая Худяков был арестован на два месяца по подозрению в распространении материалов порнографического характера. Дело рассматривалось в Тверском суде столицы.

Ранее стало известно, что на создателя проекта "Омбудсмен полиции", блогера Владимира Воронцова заведено семь уголовных дел, которые в настоящее время расследует Следственный комитет.

Из семи возбужденных дел два расследуются по статье за вымогательство (статья 163 УК РФ), два по статье за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов (статья 242 УК РФ), одно дело по статье за клевету (часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

Воронцова арестовали 8 мая по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги.

После на него завели еще два уголовных дела. В полицию обратилась женщина, заявившая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видео порнографического содержания, а затем потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать их.