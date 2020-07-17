Основатель "Омбудсмена полиции" стал фигурантом семи уголовных дел

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На создателя проекта "Омбудсмен полиции", блогера Владимира Воронцова заведено семь уголовных дел, которые в настоящее время расследует Следственный комитет, рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Из семи возбужденных дел два расследуются по статье за вымогательство (статья 163 УК РФ), два по статье за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов (статья 242 УК РФ), одно дело по статье за клевету (часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

"Еще два дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти") соединены в одно производство следственным управлением по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве. Большинство дел мертворожденные. Обвинение предъявлено только по одному делу", – приводит Агентство "Москва" слова адвоката.

Владимира Воронцова арестовали 8 мая по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги.

После на него завели еще два уголовных дела. В полицию обратилась женщина, заявившая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видео порнографического содержания, а затем потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать их.