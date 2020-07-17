Основатель "Омбудсмена полиции" стал фигурантом семи уголовных дел

12:27
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
На создателя проекта "Омбудсмен полиции", блогера Владимира Воронцова заведено семь уголовных дел, которые в настоящее время расследует Следственный комитет, рассказал адвокат Сергей Бадамшин.
Из семи возбужденных дел два расследуются по статье за вымогательство (статья 163 УК РФ), два по статье за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов (статья 242 УК РФ), одно дело по статье за клевету (часть 2 статьи 128.1 УК РФ).
"Еще два дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти") соединены в одно производство следственным управлением по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве. Большинство дел мертворожденные. Обвинение предъявлено только по одному делу", – приводит Агентство "Москва" слова адвоката.
Владимира Воронцова арестовали 8 мая по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги.
После на него завели еще два уголовных дела. В полицию обратилась женщина, заявившая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видео порнографического содержания, а затем потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать их.
"Московский патруль": суд в столице арестовал основателя "Омбудсмена полиции"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: