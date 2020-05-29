В МВД подтвердили возбуждение новых дел против основателя проекта "Омбудсмен полиции"

Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда

В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимира Васенина.

По его словам, расследования ведутся по статьям 163 УК РФ ("Вымогательство") и 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов").

Васенин рассказал, что в полицию обратилась женщина, заявившая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видео порнографического содержания, а затем потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать их.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги.

Воронцов был арестован в связи с появившимися сведениями о вымогательстве крупной суммы у сотрудника полиции за нераспространение фотографий личного характера. Потерпевший отказался выполнять требование Воронцова, и тот разместил компрометирующие фото мужчины в своем в паблике.

До этого он стал фигурантом уголовного дела в связи с фейком о коронавирусе, который появился в группе "Омбудсмен полиции".

По данным СК, в социальной сети "ВКонтакте" от имени Владимира Воронцова была опубликована информация о том, что в одном из военных заведений в Санкт-Петербурге заставляют якобы делать утреннюю зарядку заболевших коронавирусом курсантов и офицеров.