"Одноклассники" запустили проект о сексуальном воспитании, буллинге и здоровье детей

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Социальная сеть "Одноклассники" запустила второй сезон проекта для неравнодушных родителей "#меняволнует". Его цель – рассказать о том, как построить гармоничные отношения с детьми и помогать им в сложные моменты. В новом сезоне к проекту присоединились российские издания и телеканалы.

С 7 по 13 сентября в приложении "Меня волнует" будут проходить трансляции вебинаров и круглых столов от экспертов, а также публиковаться полезные статьи и инструкции для родителей. Каждый день будет обсуждаться тема, посвященная определенному этапу родительства, – от подготовки к рождению ребенка до особенностей воспитания подростков и отношений со взрослыми детьми.

В приложении темы будут сгруппированы по тематическим блокам в зависимости от возраста детей. Также пользователи смогут найти в приложении материалы ведущих СМИ на темы ЭКО, врожденных патологий у детей, сексуального воспитания, травли и буллинга, виртуального мира подростка и киберзависимости, а также конфликта поколений. Также пользователи смогут отслеживать расписание вебинаров и круглых столов, которые пройдут в прямом эфире "Одноклассников" с участием телеканала "Москва 24".

Своим мнением на актуальные темы поделятся звезды и блогеры Елена Темникова, Юлия Савичева, Гарик BURITO, Светлана Краснякова, Полина Шейнер, Ирина Ушакова и многие другие.