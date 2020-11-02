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Технологии

14:53

Новая функция появится в мессенджере WhatsApp

технологии

Фото: depositphotos/Fesenko

Пользователи мессенджера WhatsApp получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщают разработчики программы.

Они объяснили, что опция будет доступна для истории групповых и индивидуальных переписок. Исчезновение сообщений в случае настройки данной опции будет происходить через семь дней.

При этом сообщения, отправленные до обновления, удалить будет нельзя, пояснили специалисты. Также они заявили, что удаление сообщений не исключает, что его могут переслать или сфотографировать.

Опция будет включена в состав одного из ближайших обновлений. Она заложена на программном уровне, поэтому ее реализуют на всех доступных платформах.

Новая функция, связанная с конфиденциальностью данных, также появится в приложении WhatsApp. Планируется, что мессенджер начнет распознаватель лицо владельца гаджета.

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