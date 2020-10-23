В WhatsApp появится функция для защиты переписки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В приложении WhatsApp в скором времени будет новая функция, которая связана с конфиденциальностью данных пользователя. Планируется, что мессенджер начнет распознаватель лицо владельца гаджета, сообщает портал WABetaInfo.

Стало известно, что в коде одной из бета-версий популярного приложения упоминалась аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Речь идет о версии программы на операционной системе Android.

Так, аналогичная опция до этого была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID.

В настоящий момент неизвестно, когда данная функция станет доступна владельцам смартфонов на базе Android.

Ранее эксперт назвал способы скрыть переписку в WhatsApp. Также можно лишить собеседников возможности получать уведомления о прочтении сообщения.