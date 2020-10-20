В веб-версию WhatsApp добавят возможность совершать звонки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В веб-версию мессенджера WhatsApp добавят одну из самых ожидаемых функций – возможность совершать аудио- и видеозвонки. Об этом сообщает инсайдер WABetaInfo.

Отмечается, что функция уже тестируется, однако доступа у простых пользователей к ней пока нет. По данным инсайдера, при звонке пользователь увидит на экране компьютера всплывающее окно. Уведомление даст абоненту возможность принять или же отклонить вызов.

Также инсайдер отмечает, что готовится к презентации и функция групповых звонков – также для веб-версии WhatsApp. Сроки релиза функций разработчики пока не сообщают.

Ранее эксперт рассказал о том, как скрыть переписку в WhatsApp. Сделать это можно как онлайн, так и оффлайн.