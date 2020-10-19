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Технологии

16:36

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

технологии

Фото: depositphotos/prykhodov

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой, говорится на портале Downdetector, специализирующемся на отслеживании неполадок в функционировании сайтов.

Сложности при запуске Instagram и Facebook также зафиксированы в США, Великобритании, Испании, Франции, а также Нидерландах. 41% сообщивших о сбоях в Facebook пожаловались на полное отключение социальной сети, 34% – на проблемы с авторизацией, 24% – на сложности с лентой новостей, сообщает "Газета.ру".

В Instagram о проблемах с новостной лентой говорят 60% пользователей. Кроме того, 23% отметили, что возникает сбой при авторизации. Причина сбоя в социальных сетях в настоящий момент неизвестна.

Ранее сбой в работе Instagram случился 12 октября. О проблемах в работе соцсети заявили жители Соединенных Штатов, Великобритании, Нидерландов, Германии и России.

Помимо того, в начале октября в соцсети "ВКонтакте" произошел сбой.

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