В соцсети "ВКонтакте" произошел сбой

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Российские пользователи столкнулись со сбоем в работе социальной сети "ВКонтакте". Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

63% пользователей соцсети сообщили о сбое в работе сайта, 24% пожаловались на трудности при отправке сообщений и 11% – при входе в аккаунт.

Проблемы в работе "ВКонтакте" наблюдаются в западной части страны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, у части аудитории мобильных приложений VK могут быть проблемы с загрузкой некоторых разделов.

Ранее стало известно о неполадках в работе Telegram.