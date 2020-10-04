Сбой произошел в работе Telegram

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Неполадки происходят в работе мессенджера Telegram. Такую информацию предоставил портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании сбоев в работе популярных сетевых ресурсов.

"Есть сбой у Telegram", – подтвердили специалисты.

Известно, что на работу мессенджера пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Кирова, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга и Краснодара. Кроме того, неполадки фиксируют жители Германии, Беларуси и Украины.

Сообщается, что у большинства пользователей не получилось войти в мессенджер. О такой проблеме сообщили 92 процента опрошенных. Еще 7 процентов респондентов не смогли отправить сообщения.

Ранее сбой произошел в работе Instagram. У большинства пользователей произошли проблемы с просмотром новостной ленты. Неполадки зафиксировали жители Москвы.

25 сентября пользователи также сообщали о сбоях в работе Instagram. Тогда большинство опрошенных также не смогли полноценно загрузить основную новостную ленту соцсети.