Сбой произошел в работе Telegram

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Фото: depositphotos/Mactrunk
Неполадки происходят в работе мессенджера Telegram. Такую информацию предоставил портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании сбоев в работе популярных сетевых ресурсов.
"Есть сбой у Telegram", – подтвердили специалисты.
Известно, что на работу мессенджера пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Кирова, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга и Краснодара. Кроме того, неполадки фиксируют жители Германии, Беларуси и Украины.
Сообщается, что у большинства пользователей не получилось войти в мессенджер. О такой проблеме сообщили 92 процента опрошенных. Еще 7 процентов респондентов не смогли отправить сообщения.
Ранее сбой произошел в работе Instagram. У большинства пользователей произошли проблемы с просмотром новостной ленты. Неполадки зафиксировали жители Москвы.
25 сентября пользователи также сообщали о сбоях в работе Instagram. Тогда большинство опрошенных также не смогли полноценно загрузить основную новостную ленту соцсети.
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