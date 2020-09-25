Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

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Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщили о сбоях в работе сервиса. Информация об этом появилась на портале Downdetector.

На данный момент чаще всего сбои выявляются в США, Нидерландах, Великобритании, Италии и ряде других стран.

62% пользователей рассказали, что не могут полноценно загрузить основную новостную ленту Instagram. Еще 30% человек поделились, что приложение не позволяет разместить фото. Меньше всего людей (6%) сообщило о проблемах с авторизацией.

Портал Downdetector ранее уведомил о сбоях в работе популярного мессенджера Telegram. Как было указано на портале, к приложению не могли подключиться 72% пользователей.

