Сбой произошел в работе Telegram

Фото: downdetector.ru

Пользователи Telegram пожаловались на проблемы в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Наибольшее число жалоб приходит от пользователей из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура.

72% пользователей не могут подключиться к мессенджеру, 27% испытывают трудности с отправкой сообщений.

Предыдущий сбой произошел 21 сентября. Тогда наиболее серьезные проблемы с доступом к приложению фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с подключением к приложению. Также пользователи сообщали о затруднениях при отправке сообщений.